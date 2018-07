Maradona: Volvería gratis a la selección

El argentino Diego Armando Maradona se mostró dispuesto a volver a la banca de la selección argentina, asegurando que incluso lo haría gratis.

En el programa "De la Mano del Diez", que emite diariamente Telesur, el ex campeón del mundo fue tajante al ser consultado: "Sí y lo haría gratuitamente. No pediría nada a cambio", dijo.

"Creen que estoy contento pero me duele el corazón. Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo y a mí me agarran los 57 años viendo a mi selección que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato", añadió.

"Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad", completó.