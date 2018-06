Thiago Alcántara: "Un Mundial no se pierde, se gana y punto"

Thiago Alcántara, volante de la selección española, remarcó este viernes que "un Mundial no se pierde, se gana y punto", insistió en la autocrítica, admitió que su equipo no ha hecho el mejor fútbol en la primera fase y dijo que para él "sería un palo" no clasificarse para cuartos de final.

"El Mundial no lo perdemos. No se puede perder un Mundial. Alemania no ha perdido un Mundial. Los Mundiales se ganan y punto. Nadie pierde un Mundial. Es tener la tranquilidad suficiente de vamos, una final, vamos por ella. Hemos hecho de todo, pero que quede la sensación de que lo hicimos todo, que se note que disfrutamos para poder lograrlo y que la gente esté orgullosa de lo que hagamos", valoró en conferencia de prensa.

"Terminamos primeros del grupo, no haciendo el mejor fútbol o el fútbol esperado tanto por ustedes como por nosotros... Es la autocrítica de decir es el último momento, vamos a aprovecharlo bien, vamos a jugar al fútbol, vamos a divertirnos, vamos a plasmarlo bien, vamos a luchar", enfatizó el futbolista.

Thiago, que volvió al once contra Marruecos, aseguró que "para mí sería un palo no clasificarnos para los cuartos de final. Eso es lo más importante. Estamos 23 animales esperando la oportunidad para poder jugar los minutos que sean ante Rusia".