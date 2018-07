Paul Pogba dedicó victoria de Francia a niños tailandeses

El mediocampista de la selección francesa Paul Pogba dedicó la victoria en las semifinales del Mundial de Rusia 2018 contra Bélgica (1-0) a los 12 niños y su entrenador atrapados más de dos semanas en una cueva de Tailandia, cuyo rescate se completó este martes.

"Esta victoria va para los héroes del día, bien hecho chicos, son muy fuertes", señaló Pogba en un mensaje a través de su perfil oficial en la red social Twitter.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen de los niños desaparecidos el 23 de junio tras internarse en una cueva de la provincia tailandesa de Chiang Rai y cuyo rescate se completó durante este martes.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy