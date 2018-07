Jordan Pickford pasó de ser objeto de burla a héroe de Inglaterra

El portero inglés Jordan Pickford, héroe de la victoria de su selección en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 con una parada en los penales al colombiano Carlos Bacca, pasó en menos de una semana de las burlas por ser considerado "bajito" a ser un héroe.

"Es 10 centímetros más bajo que yo, creo que yo sí hubiera atrapado el disparo de Januzaj", dijo sobre Pickford el portero belga Thibaut Courtois hace menos de una semana, tras el último partido del Grupo G el que se impusieron los rojos por 1-0, con un golazo de Adnan Januzaj.

Cuestionado también por vacas sagradas de la selección inglesa como los ex defensores Gary Neville o Lee Dixon por ese zurdazo al que no supo oponer respuesta, el portero inglés de 24 años (Washington, Inglaterra 1994) tuvo su reivindicación tras su parada decisiva en los lanzamientos.

Fue en el cuarto lanzamiento colombiano, cuando el marcador mostraba un igualado 3-3 tras los fallos de Jordan Henderson y Mateus Uribe, cuando el portero formado en Sunderland tuvo su momento de oro.

Como en los lanzamientos anteriores, el meta inglés tocó el travesaño, dio varios saltos sobre la línea de gol y extendió los brazos. Bacca tomó una carrera corta. Uno, dos, tres pasos, y disparo.

Pickford se lanzó hacia su derecha, el balón iba al centro a media altura y el guardameta de Everton tuvo el tiempo justo de extender el brazo izquierdo para interceptar el disparo. Se incorporó, y celebró con rabia con el puño izquierdo, conocedor de que el pase a cuartos de final estaba a un disparo. El que acertó su compañero Eric Dier.

"No me importa si no soy el portero más alto, pero tengo potencia y habilidad. Se trata de estar acertado en el momento justo y yo lo hice", aseguró tras el partido, en un mensaje velado tanto para Courtois como para todos aquellos que habían dudado de él en anteriores ocasiones.

Aseguró Pickford que antes del partido contra Colombia había estudiado a los lanzadores colombianos. "Solo Falcao tiró distinto", afirmó y también aseguró que se veía capaz de detener los lanzamientos del conjunto cafetero.

El guardameta se convirtió hace menos de un año el traspaso más alto de la historia por un portero en la Premier League, 30 millones de libras (unos 34 millones de euros) que pagó el equipo 'toffee' a Sunderland, el club en el que se formó.

Tuvo que pasar por hasta seis cesiones (Darlingon, Alfreton, Burton Albion, Carlisle United, Bradford City y Preston North End) antes de tener la oportunidad en su club en la Premier League.

En sus primeras experiencias durante estas cesiones viajaba con su padre, Lee, a los partidos, comiendo en el coche pasta y pollo que le preparaba su madre, Sue. Prefirió soportar ciertas incomodidades para tener oportunidades en equipos pequeños antes de quedar confinado en los conjuntos de reservas del Sunderland.