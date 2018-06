Janne Andersson, entrenador de Suecia: Hicimos un trabajo fantástico

El director técnico de la selección de Suecia, Janne Andersson, analizó la victoria de su equipo ante México por 3-0 y elogió a sus jugadores por su desempeño en el encuentro que les dio la clasificación a octavos de final de Rusia 2018.

"Hicimos un trabajo fantástico con este partido. Estoy increíblemente orgulloso, casi emocionado pensando en la forma en la que evolucionamos en la cancha, tan disciplinados", fue la primera reflexión del estratega en conferencia de prensa.

Por otra parte, destacó que "trabajamos como un equipo, todos. Queremos darlo todo para que los jugadores tengan la oportunidad de triunfar sobre el césped. Afrontamos un partido de mucha dificultad para nosotros".

Sobre la dramática definición del Grupo E, Andersson, afirmó que "No sabía lo que estaba pasando en Kazán, porque no necesitábamos esa información, pero me puedo imaginar lo que sintió en esos momentos el seleccionador mexicano", cerró.