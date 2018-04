La increíble historia que reveló Marcelo Ríos sobre Mauricio Israel

Marcelo "Chino" Ríos habló en extenso con La Tercera, y además de dar detalles sobre presente en el mundo deportivo y los conflictos con el periodismo, contó una increíble historia que tuvo con Mauricio Israel, recordado comentarista deportivo, en Colombia, asegurando que el ex rostro televisivo le pidió una millonaria cantidad de dinero para pagar sus deudas.

"No sé si estará bien contarlo, pero lo voy a contar igual. Todos saben el problema que tuvo Israel, y en esa época, yo trabajaba en el Mega...Le empezó a ir mal. Como él dice, se lo tragó la tele. y fue a mi casa a pedirme plata. Me pidió una cantidad bastante importante. Unos 200 o 300 millones. Y yo le dije que no, porque no presto plata", relató el ex número uno del mundo.

Ríos comentó que años después "lo veo en una entrevista donde pide perdón. Me lo encuentro en Colombia y el hueón saludaba al público".

"Bueno, me viene a saludar y andaba con una polola que era de Cali. y yo le digo '¿Te puedo pedir un favor? no me saludes, porque no quiero que me vean al lado de un delincuente'", contó el "chino", explicando también la incrédula respuesta de Israel.

"Yo creo que la polola no sabía lo que él había hecho, porque después preguntó y le dije 'deja que él te explique'", agregó.

"No sé si debería haberlo contado, no se a quién puede importarle Israel hoy en día, pero la cuento porque la tenía adentro y me importa una raja Israel", cerró Ríos con su peculiar estilo.