Del Potro lamentó el retiro de Nadal: No es la mejor forma de ganar

El tenista argentino Juan Martín del Potro (3° en el ránking ATP), se mostró triste tras la lesión y retiro del hispano Rafael Nadal (1°), en el duelo que los enfrentó en las semifinales del US Open, último Grand Slam del año.

Delpo, reconoció tras el encuentro que "no es la mejor forma de ganar un partido, pero estoy feliz de llegar a la final, hubiera sido bueno enfrentarse en igualdad de condiciones".

Además, tuvo palabras de elogio para su rival, asegurando que "me encanta jugar contra Rafa porque es el mayor luchador de este deporte, asi que no me gusta verlo salir así de la cancha".

Finalmente, el trasandino reveló el diálogo que sostuvo con Nadal tras el término del partido, destacando que "me dijo que había sentido una molestia en su rodilla, así que tomó la decisión de dejar de jugar, estaba agotado de todo el arrastre del torneo".

Con este tirunfo, Del Potro regresa a la final del certamen de Nueva York tras nueve años, la cuál había sido su única definción en un torneo 'Major' y en la que venció a Roger Federer por 3-6, 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) y 6-2.