Ernesto Díaz Correa: Mi papá todavía me reta y me dice hasta cuando grito tanto

A la espera de retomar el fútbol, nuestro relator Ernesto Díaz Correa conversó con Las Ultimas Noticias y contó que su padre aún lo reta por el trabajo que realiza en sus narraciones deportivas.

El curicano contó que en sus inicios como relator, su padre, don Abraham, no entendía nada de lo que era su profesión.

"Di la Prueba de Aptitud Académica y quedé en Educación Física, pero vi un aviso de comunicador deportivo con especialidad en relatos en la academia de Gabriel Muñoz y le dije a mi papá que quería eso. Me dijo 'Mejor te voy a comprar un taxi porque no te veo ningún futuro y no quiero hijos flojos en la casa", contó Díaz Correa, quien recordó que fue su mamá Susana quien le pagó la matrícula.

"Mi papá no me creía nada, me decía ¿Qué es eso de relator deportivo? No sabía lo que era, pero yo era fanático porque crecí escuchando partidos por la radio, de cuando se podía estar atrás del arco y hasta el aquero le preguntaba a los reporteros cuánto tiempo quedaba para que terminara el partido", añadió.

"Le gusta escuchar los partidos de la selección, aunque después me reta: 'Por dios hombre, te vas a reventar la garganta o hasta cuando gritas tanto'. O que me controle un poco con tanta emoción y que no hable como desesperado, porque cree que me voy a desmayar. Pero está feliz porque en Curicó habla con el alcalde, diputados o autoridades y le dicen que su hijo es popular o que está en todos los estadios del mundo", completó orgulloso Díaz Correa.