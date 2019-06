La columna de Ernesto Contreras: El adiós del último gángster

Chael Sonnen no peleará más. Sí, el mejor "trash talking" de las artes marciales mixtas se retiró del deporte luego de ser finalizado por Lyoto Machida el pasado fin de semana en Bellator.

La decisión del "American Gángster" sorprendió al mundo de las MMA, y el propio peleador reconoció que esto no era algo que tuviera planeado con antelación.

"Siento que usé toda mi fuerza. Él estaba encima de mi, y no pensé que eso ocurriría. Pensé que lo podría haber resuelto y haberme levantado. Solía ser más fuerte que esto. Solía querer más. Solía tener más agallas y sentí que tal vez disparé mi última bala. No tuve el mismo valor ahí adentro, y es hora de seguir adelante", señaló el ex UFC al momento de explicar las razones de su retiro.

Durante su carrera, Sonnen peleó en tres ocasiones por el título del UFC: Dos veces ante Anderson Silva y una frente a Jon Jones, pero nunca estuvo tan cerca del oro como ese 7 de agosto del 2010.

En aquella ocasión, Chael se enfrentó a "The Spider" en el main event del UFC 117, y si bien fue sometido por el brasileño a los 3'10" del quinto round, el oriundo de Oregón dominó sin piedad al legendario campeón durante 23 minutos, pero una desconcentración trituró el sueño de su vida y permitió que el paulista lo estrangulara con un increíble triángulo. Chael nunca estuvo tan cerca como aquella vez.

Dos años más tarde, el "Gángster Americano" tendría su revancha ante Silva en el UFC 148, la cual terminó perdiendo por TKO en la primera vuelta, pero en la previa del combate dejó una serie de frases que causaron escozor en Brasil.

"En cuanto a mi impresión (de Brasil), se parece mucho a Estados Unidos. Cuando era un niño, recuerdo que me sentaba con mis amigos y hablábamos sobre la última tecnología en medicina. Ahora miro hacia fuera, y me imagino a Anderson jugando con sus amigos en el barro. Eso realmente me gusta mucho", cerró.

Con o sin título, Sonnen siempre logró mantenerse relevante. Sus cátedras de "hablar basura" intentaron ser imitadas, sin éxito, por peleadores como Colby Covington o Dillon Danis, pero ninguno logra convencer y vender sus peleas como lo hacía el estadounidense. A él no le importaba si lo amaban o lo odiaban, solo le interesaba que los fanáticos hablarán de él.

Incluso una leyenda como Mike Tyson lo reconoció como el mejor del negocio a la hora de provocar.

"Oh, Chael Sonnen. Chael habla demasiado, pero siento que él cree lo que dice y eso lo hace ser brillante. Nadie logra hablar más basura que Chael", apuntó Iron Mike.

Te extrañaremos, Chael. Buen descanso.