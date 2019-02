La columna de Ernesto Contreras: UFC 235, a exorcizar los demonios

Por Ernesto Contreras, @contrerasdelzo

61 días después del convulsionado UFC 232, Jon Jones vuelve al octágono. El mejor semicompleto de todos los tiempos defenderá su cinturón frente a Antony Smith, quien tras ganar tres peleas consecutivas obtuvo la chance de retar a "Bones".

Jones, quien viene de coronarse ante el sueco Alexander Gustafsson, tiene una nueva oportunidad para demostrar que está limpio de todos sus problemas del pasado, y así poder brindar una actuación que despeje cualquier duda sobre su rendimiento.

Los hechos sucedidos en diciembre, donde un extraño doping positivo obligó a trasladar el UFC 232 de Las Vegas a California, volvieron a poner en el ojo del huracán a Jones.

El picogramo de turinabol oral encontrado en su sangre fue considerado marginal por los expertos, y lo atribuyeron a residuos de su doping anterior. Muchos arrugaron el ceño y acusaron a la compañía de hacer vista gorda ante este nuevo lío del peleador, aunque la USADA lo exoneró de responsabilidad, y la Comisión de Nevada le autorizó la licencia para volver a pelear en el estado.

Eso sí, los controles de dopaje de cara a esta pelea han sido intensos, y hasta ahora el campeón los ha pasado sin problemas, aunque la última palabra se conocerá recién la noche anterior al evento del sábado.

"Nosotros estaremos lanzando los resultados de Jon Jones muy cerca de la noche del evento. Entonces, si pueden dejar de pedir esos datos al director ejecutivo sería útil, porque no saldrán hasta que estemos listos para enviarlos y tenerlos todos juntos, por eso se publicaran antes de la pelea", aseguró Anthony Marnell, presidente de la Comisión Atlética de Nevada.

De no ocurrir nada extraño con dichas muestras, Jones se medirá ante un rival con un largo recorrido en las artes marciales mixtas y que recién el pasado año entró en la discusión por el cinturón. Tras arrancar el 2018 con una dura derrota ante Thiago Santos, Smith finalizó a leyendas del calibre de Rashad Evans, Shogun Rua, y al ex contendiente suizo Volkan Oezdemir, ganándose así la oportunidad de retar a "Bones".

La irrupción de "Lionheart" en la escena titular se debe básicamente a que Jones se quedó sin rivales, y si se da la lógica Smith pasará a ser un número más en el récord perfecto del campeón, quien solo cuenta con una derrota por descalificación.

"Es asombroso que todas esas personas piensen que Jon Jones me vencerá en un asalto. No golpea más fuerte que Oezdemir y Lombard. Ni tampoco es mejor luchador que los peleadores con los que he competido. Ni tampoco en jiu jitsu. No me impresiona, ni lo hizo en su reciente pelea. Jon Jones es imprudente y creo que soy el tipo que lo vencerá", afirmó el retador.

Jones, por su parte, aseguró respetar a un rival que lo dobla en peleas dentro de la jaula.

"Cuando estás peleando contra un hombre que nadie espera que gane, deber ser lo suficientemente inteligente, y lo suficientemente maduro, como para permanecer en el tablero de dibujo, mantener la práctica y tomar a tu oponente muy en serio. Me tomo a Anthony Smith extremadamente en serio. Él tiene 40 peleas, el doble de las peleas que tengo. Recibirá toda mi atención, sin reparos", cerró.

Además del Jones – Smith, el UFC 235 verá el choque entre el monarca welter Tyron Woodley ante el nigeriano Kamaru Usman, quien buscará convertirse en el primer campeón africano.

"The Nigerian Nightmare" viene de trece victorias en línea y pondrá a prueba sus habilidades de lucha ante un peleador que ha sabido defender con éxito su título en cuatro oportunidades, y que no presenta agujeros en su juego.

Otra pelea destacada será el estreno del invicto welter Ben Askren, quien realizará su esperado debut en la empresa frente al ex campeón Robbie Lawler, quien vuelve al octágono tras 14 meses de ausencia.

Como si esto fuera poco, Las Vegas presenciará la vuelta al octágono de Cody Garbrandt, quien retorna a la jaula luego de sus traumáticas derrotas ante TJ Dillashaw. Su rival será el ascendente brasileño Pedro Munhoz.

Para finalizar, destacar la pelea que protagonizarán Jeremy Stephens frente al prospecto ruso Zabit Magomedsharipov. El oriundo de Khasavyurt es uno de los peleadores más emocionantes del momento y tendrá en el estadounidense al mayor reto de su carrera. En caso de ganar, Zabit dará un paso más en su camino al título que actualmente ostenta Max Holloway.