La columna de Ernesto Contreras: UFC 244 ¿Quién es el más malo?

Este sábado, el mítico Madison Square Garden acogerá el evento más esperado por los fanáticos de las artes marciales mixtas: El UFC 244.

El penúltimo show numerado del año será encabezado por la súper pelea entre Nate Díaz y Jorge Masvidal, quienes lucharán para dirimir quién es el "más malo del negocio". Un título honorífico para dos de los más rudos que tiene el deporte.

A continuación, repasaremos las increíbles peleas que viviremos el sábado en Nueva York.

Nate Díaz v/s Jorge Masvidal

Como decía anteriormente, este combate será el evento estelar de este sábado y promete ser una verdadera guerra.

El cubano Masvidal, famoso por sus peleas callejeras en el patio de Kimbo Slice, alcanzó notoriedad mundial tras noquear al invicto Ben Askren en solo cinco segundos, tras conectar una brutal rodilla voladora apenas iniciado el primer asalto.

El menor de los Díaz, en tanto, retornó al octágono el pasado 17 de agosto luego de tres años de ausencia. Y lo hizo de la mejor manera.

En una de sus mejores presentaciones, Nate derrotó al ex campeón Anthony Pettis y volvió a encumbrar su nombre en lo más alto de la compañía. Tras dicha victoria, Díaz retó a Masvidal para determinar dentro de la jaula quien es el verdadero gánster del UFC.

Serán 25 minutos de violencia pura, entre dos tipos que no dan ningún paso atrás y que podría darle la próxima oportunidad titular a quien salga victorioso.

Kelvin Gastelum v/s Darren Till

Esta pelea representará el retorno al octágono de Gastelum, tras su épico combate titular ante Israel Adesanya en el UFC 236.

En dicha instancia, el nigeriano superó a Kelvin por decisión unánime pero este último demostró tener lo necesario para competir al máximo nivel.

Su rival será "The Gorilla", quien luego de ser noqueado por Jorge Masvidal en Londres tomó la decisión de subir al peso mediano para favorecer su corte de peso, y así darle un nuevo aire a su carrera.

Una victoria para Gastelum puede significarle otra chance por el título ante quien gane entre Adesanya y Paulo Costa, mientras que para Till será la oportunidad de volver a la ruta del triunfo tras dos derrotas consecutivas.

Stephen Thompson v/s Vicente Luque

El brasileño-chileno afrontará este sábado el combate más importante de su carrera. Luego de seis victorias consecutivas, y dos bonos por pelea de la noche, Luque enfrentará su mayor desafío ante el antiguo retador al título welter, Stephen Thompson.

Luego de fallar dos veces ante el ex campeón Tyron Woodley, "Wonderboy" venció a Masvidal, pero cayó frente a Till y Pettis acumulando una inédita racha negativa de derrotas.

Frente a Luque cargará con el favoritismo, pero deberá cuidarse en los intercambios ante un rival que goza el golpe por golpe, y que demostró tener una quijada más que respetable.

Derrick Lewis v/s Blagoy Ivanov

La segunda pelea de la cartelera estelar será un enfrentamiento en la máxima categoría de peso, donde "La Bestia Negra" Derrick Lewis volverá al octágono luego de siete meses de ausencia.

Tras ser sometido por Daniel Cormier y noqueado por Junior Dos Santos, el oriundo de Louisiana necesita de forma urgente una victoria ante el búlgaro Ivanov, un peleador aburrido pero efectivo que cuenta con triunfos ante Ben Rothwell y Tai Tuivasa.

Kevin Lee v/s Gregor Gillespie

La pelea que abrirá el main card supondrá la primera gran prueba para el invicto Gillespie, quien si bien ostenta un perfecto 13 – 0 tiene un estilo de lucha que no convence a los fanáticos, y que lo llevó a ser abucheado en su última pelea ante Yancy Medeiros.

Su rival será el también especialista en wrestling Kevin Lee, quien vuelve al peso ligero tras un fallido paso a welter donde fue sometido por Rafael Dos Anjos.

Esta pelea representa un doble desafío para ambos, en el caso de "The Gift" un triunfo lo acercará a la órbita del título ligero, mientras que "The Motown Phenom" requiere con urgencia una actuación contundente para despejar las dudas que dejaron sus dos últimas derrotas.

Corey Anderson v/s Johnny Walker

Esta espectacular pelea de la categoría semipesado será la estelar de las preliminares, y puede determinar al próximo retador al título que ostenta el aún invencible Jon Jones.

El fenómeno brasileño Johnny Walker irrumpió en el UFC con espectaculares victorias ante Rountree Jr, Ledet y Cirkunov, respectivamente, a quienes finalizó en el primer asalto y en un tiempo ridículo.

Walker, ganador de tres bonos por actuación de la noche, necesitó de solo 51 segundos para ganar sus dos últimas peleas, mientras que su tiempo global en el octágono no llega aún a los tres minutos. Una locura.

Su rival será el estadounidense Corey Anderson, quien suma tres victorias en línea por decisión, y una victoria contundente puede darle la anhelada chance titular.

La cartelera completa del UFC 244, con horario chileno, es la siguiente:

Preliminares (21:00 horas)

Corey Anderson vs Johnny Walker

Shane Burgos vs Makwan Amirkhani

Brad Tavares vs Edmen Shahbazyan

Andrei vs Jairzinho Rozenstruik

Preliminares UFC Fight Pass (19:30 horas)

Jennifer Maia vs Katlyn Chookagian

Lyman Good vs Chance Rencountre

Julio Arce vs Hakeem Dawodu

Cartelera Estelar, a las 23 horas

Jorge Masvidal vs. Nate Diaz

Kelvin Gastelum vs. Darren Till

Stephen Thompson vs. Vicente Luque

Derrick Lewis vs. Blagoy Ivanov

Corey Anderson vs. Johnny Walker