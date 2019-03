La columna de José Arnaldo Pérez: Cuidado Aguja

Por José Arnaldo Pérez @Chascaperez

"Soy el más grande, soy el más grande". Así vociferaba Cassius Clay, luego convertido en Muhammad Alí. Pero sabía claramente que para tanta bravata había un paso extra a estas palabras lanzadas al aire: ratificarlo en el ring. Donde hablan los puños y la boca sólo muerde el protector y recibe golpes. Y Alí lo hizo. Muchos especialistas del deporte de los puños no tienen dudas en calificarlo como el mejor del "peso completo" de toda la historia.

El oriundo de Kentucky utilizó desafiantes discursos con un fin sicológico, porque lo empleaba para sacar de concentración a sus adversarios, ya que el combate no sólo era físico, también tenía un aspecto mental. Pero una vez que él lo hizo de forma permanente se entendió en el futuro que la fanfarronería si no era bien ratificadas a la hora del combate el que abría la boca podría quedar en ridículo. Sin ir más lejos, el propio Alí lo vivió con Joe Frazier en marzo del 71' cuando sufrió su primera derrota. Y eso que ésta recién llegó en su combate número 32.

Para los más contemporáneos, y millones de visitas en internet de por medio, está la victoria de Marco "el chino" Maidana sobre Andrien Broner. Una clara muestra que hablar de más te puede dar una "dolorosa lección".

Los dichos de nuestro campeón Miguel "Aguja" González sobre el australiano Andrew "The Monster" Moloney, a quien enfrentará este viernes por los "supermoscas" de la AMB, buscando una opción al título Mundial, fueron totalmente desafortunados. Decir que su oponente le ha ganado sólo a taxistas más que buscar la desconcentración del oceánico, sonaron totalmente discriminatorias. Y ojo con mirar en menos a los conductores de taxis o locomoción colectiva.

Cuenta la historia que el Gran Maestro de Artes Marciales, Francisco Valencia, el mismo que ganó innumerables títulos, aquel que forjó hasta campeones mundiales en su academia, que ingresó al Salón de la Fama de las artes Marciales Sudamericanas, y que para rubricarlo con más de 60 años lo firmó con un primer lugar panamericano de los Gran Masters Seniors en Paraguay. Él le decía a sus discípulos que la bravura era para el combate, y contaba la anécdota que en una oportunidad, con todas sus victorias a cuesta, tuvo un encontrón con un chofer de un bus, y este conductor de un solo golpe lo sentó en el suelo, por lo que recomendaba nunca menospreciar un adversario y siempre tener la guardia arriba. Claro, no contaba la segunda parte, de cómo quedó el conductor después que él se paró. Para sus aprendices valía la primera lección.

Si Moloney le ganó –supuestamente- a puros competidores de menor rango, pues para qué despertarlo o advertirle. Si sientes que tu adversario es inferior, la mejor táctica es llevarlo al error que se crea superior, así al enfrentarte se llevará una gran sorpresa.



"The Monster" tiene un récord de 18 peleas. Todas ganadas. Once de ellas por la vía rápida. El "jab" de izquierda entra fuerte. Y si nota que el oponente lo siente en demasía viene una andanada de cruzados de derecha y "uper" de izquierda. Tal vez en su preparación en Nicaragua"El Aguja" subió mucho su nivel, es lo que esperamos para un boxeador chileno, y su pegada, discutible aún, la mejoró pues en 29 triunfos sólo seis de ellos fueron por "nocaut". Y si quiere aspirar al cetro máximo no sólo bastará su excelente preparación física. Todos te queremos ver levantado el cinturón dorado. Pero no olvides que en el boxeo lo único incontrarrestable es la velocidad, así reza una de las enseñanzas básicas, que no se debe descuidar un segundo la defensa porque un golpe te puede tumbar, y a eso debes añadir la resistencia. Por eso es mejor tener cuidado "Aguja", el ninguneo está demás, que hablen tus puños, y si ganas hasta los "taxistas" te aplaudirán.