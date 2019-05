La columna de Manfred Schwager: Domingo 7

Por Manfred Schwager V, @mschwagerv

Hasta ahora, dos semifinales de conferencia en la NBA se definirán en el séptimo partido. Podrían ser tres, dependiendo de cómo aproveche Houston su localía. Pero el antecedente está ahí: los mejores equipos de la temporada están dando una dura batalla para avanzar en los Playoffs.

El mejor ejemplo es la serie de Denver y Portland. Pese a entrar con el segundo y tercer mejor registro en el Oeste, respectivamente, la falta de experiencia en postemporada de los Nuggets y los fracasos anteriores de los Blazers generaban más escepticismo que confianza. Pero ambas franquicias han demostrado que su buen rendimiento no fue casualidad.

En el caso de los Nuggets, estos Playoffs ha sido la confirmación del nivel de Nikola Jokic. El serbio es el motor del ataque de su equipo desde hace más de un año, rol en el que brilla con anotaciones y asistencias. Además, han tenido la calma que aporta Paul Millsap y la explosión anotadora de Jamal Murray.

En Portland el gran responsable es Damian Lillard. El base, hace rato uno de los mejores jugadores en toda la liga, lleva años echándose el equipo al hombro. A veces CJ McCollum, Al-Farouq Aminu o Enes Kanter acumulan números suficientes para que los Blazers ganen; a veces la banca ayuda más, como Rodney Hood que fue el héroe en el cuarto partido, definido en el cuarto tiempo extra.

👌 @rodneyhood tallies 19 PTS (6-8 FGM) and buries the game-winning triple late in 4OT, propelling the @trailblazers to victory! #RipCity #NBAPlayoffs



Game 4: Sunday (5/5), 7pm/et, TNT pic.twitter.com/9b6mkiJX06