La columna de Manfred Schwager: Llegaron los Playoffs

Terminó el preámbulo. Luego de seis meses y 1.230 partidos, ya tenemos a los retadores que intentarán destronar a Golden State en los Playoffs de la NBA.

Hasta mediados de junio, los ocho mejores equipos de cada conferencia se medirán en llaves de eliminación a siete partidos, donde gana el primero en sumar cuatro victorias.

Los Warriors asoman como favoritos gracias a su experiencia y su plantel. Las últimas semanas sirvieron para despejar muchas dudas sobre la dinámica de equipo, y depende de ellos llegar por quinta vez consecutiva a las Finales.

Su primera serie será ante los Clippers, un rival de buen nivel y con un gran entrenador, pero que carece de una figura que pueda hacerle el peso a Steph Curry, Kevin Durant y compañía. Golden State gana en cinco partidos.

Houston y Utah, equipos duros de enfrentar en cualquier momento del año, firmaron dos triunfos cada una en sus duelos de la temporada regular, pero la postemporada es otra cosa y los Rockets tienen ventaja de campo y mayor experiencia en estas lides. Houston avanza en seis.

Aunque sus ubicaciones dicen lo contrario, Oklahoma es el favorito en la serie ante Portland. Los Thunder encontraron el equilibrio que tanto extrañaron en la temporada anterior, y en cualquier momento Russell Westbrook o Paul George pueden dar vuelta un partido complicado. Oklahoma gana en cinco.

Lo de Denver y San Antonio es mucho más complejo. Si bien los Nuggets alcanzaron el segundo lugar del Oeste, la franquicia vuelve a Playoffs luego de seis años y se mide ante unos Spurs que cuentan con mucha experiencia en cancha y en banca. Denver avanza en siete, y sufriendo.

En el Este el gran favorito es Milwaukee, con el mejor registro de la liga, la mejor defensa y probablemente el Jugador Más Valioso en Giannis Antetokounmpo. La serie ante Detroit debiera servirles para ajustar los últimos detalles y sumar confianza: los Bucks avanzan en cuatro partidos.

Boston tiene una gran tarea por delante contra Indiana, en una temporada en que siguen buscando su identidad en la cancha. Pese a la baja de Victor Oladipo, los Pacers supieron mantener su buen rendimiento y convertirse en una amenaza en la Conferencia. Los Celtics avanzan en seis.

Philadelphia también tiene problemas, y no sólo con las lesiones. Apurar "El Proceso" no ha sido todo lo exitoso que esperaban los Sixers, y ahora deben enfrentar a Brooklyn que no tiene nada que perder en su primera postemporada en cuatro años. Philadelphia pasa en seis.

Toronto, en cambio, no debiera tener mayores problemas para superar a Orlando. Los Raptors contrataron bien, sus jugadores jóvenes sumaron minutos y rendimiento, y cualquier equipo con Kawhi Leonard en cancha siempre es favorito. Toronto gana en cinco.

Con rotaciones más cortas y partidos con mayor presión, las próximas semanas pondrán en evidencia a los mejores equipos de la liga en esta temporada. Más de algún favorito caerá antes de lo esperado, en un camino que apunta a una nueva final para Golden State.