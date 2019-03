La columna de Manfred Schwager: Para que todos te recuerden

La última semana ha sido pródiga en homenajes en la NBA. Tres jugadores vieron retirada su camiseta, en un ritual arraigado en la liga y que, en estos casos, llegó pronto tras sus respectivos retiros de la actividad.

La más reciente de estas ceremonias es la de Manu Ginóbili y San Antonio Spurs. Los texanos decidieron retirar el número 20 que el trasandino portara por 16 temporadas, en un merecido homenaje para una pieza clave del éxito de la franquicia en este siglo.

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX