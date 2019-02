La columna de Marcelo Barticciotto: Palestino y La Calera están mostrando el camino

La historia no juega, con la camiseta no se gana, el ser un equipo grande no te asegura resultados, el tener muy buenos jugadores no te hace ser superior al rival; no son simples frases que hemos escuchado a través del tiempo, es una realidad.

Para ganar y sacar buenos resultados hay que tener un grupo de jugadores y no tan solo un conjunto de estos. Hay que tener una idea de juego, un técnico que convenza a sus jugadores y tener a estos comprometidos con la idea que tiene su entrenador.

Palestino y Unión La Calera lo hicieron, y si bien esto está empezando, mostraron una idea, un compromiso, personalidad y sobre todo la forma de afrontar los partidos. No salen a buscar un resultado de cualquier manera, tratan siempre de jugar y cuando no pueden hacerlo son inteligentes a la hora de defenderse y ver que es lo mejor que le conviene y que le plantea el partido en determinado momento. Ingredientes de una receta exitosa y confiable.

Usted se preguntará por qué un equipo grande como la U no pudo lograrlo, porque a pesar de contar con una historia, con una camiseta de peso y con un conjunto de jugadores de mayor jerarquía, no tuvo idea de juego, su técnico no le encontró la vuelta todavía, un bajo rendimiento de sus futbolistas y una mayor obligación que los otros equipos (eso a veces paraliza a sus futbolistas que no pueden manejar la presión y la obligación de ganar).

Palestino y La Calera están mostrando el camino y han demostrado que se puede, que en la medida que un equipo tenga personalidad, que intente jugar, que tenga convicción, que equipare la intensidad del plano internacional y que su técnico tenga una idea de juego definida, más allá del resultado, el sabor de boca que nos queda es dulce, esperanzador y nos hace reflaxionar que el fútbol chileno no es tan malo como se piensa, que no es uno de los peores del continente y que el desafío para nuestros equipos es agregarle al buen juego que se tiene en nuestro campeonato, una intensidad que nos ponga a la altura en el plano internacional.

Los ingredientes están, el tema es utilizarlos de forma recurrente y saber que sinó nos aprendemos la receta, lo más probable es que lo que cocinemos nos salga mal.