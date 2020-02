La columna de Pelotazo: El nuevo goleador

Si pienso en goleadores chilenos, en 38 años tuve la suerte de ver a Iván Zamorano, Marcelo Salas, Pedro González, Humberto Suazo, Eduardo Vargas y Esteban Paredes. ¿El mejor? Salas.

Si miro al extranjero, el listado aumenta considerablemente. Hagan el ejercicio de nombrar al mejor que vieron por país... y de los países que valga la pena nombrar.

En América vi a Ronaldo, Gabriel Batistuta, Hugo Sánchez, Luis Suárez, Paolo Guerrero y Faustino Asprilla.

En Africa vi a Samuel Eto'o, Nwankwo Kanu, Didier Drogba y Pierre Emerick Aubameyang.

En Europa vi a Jürgen Klinsmann, Marco van Basten, Wayne Rooney, Raúl, Thierry Henry, Davor Suker, Hristo Stoichkov, Andriy Shevchenko, Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku.

Y entre todos los nombres recordados, creo que es tiempo es hacerle espacio a uno.

Si me preguntan por goleadores noruegos que vi saltan a la memoria, Ole Gunnar Solskjaer, Tore André Flo y John Carew. No hay más. O en rigor, no había más.

Cuando escuché el nombre de Erling Haaland por primera vez fue en el Mundial Sub 20 del 2019. El atacante anotó nueve goles en el triunfo 12-0 de los nórdicos sobre Honduras y le permitió convertirse en el jugador con más conquistas en un partido de Copa del Mundo de cualquier categoría.

Entonces, había que revisar si esto era casualidad o no. En Molde de Noruega (2017-18) hizo 14 goles en 39 partidos. Eso le valió pasar al Salzburgo de Austria. En una temporada y media (2018-19) hizo 17 goles en 16 partidos. Suficiente como para ser adquirido por el Borussia Dortmund.

En los germanos debutó el 18 de enero de este año. Entró a los 56 minutos por el polaco Lucas Piszczek y a los 59 llevaba un gol. A los 70' dos y a los 79' tres. Triplete en 23 minutos y le ganaron 5-3 al Augsburgo.

Segundo partido. Entró a los 65 minutos por el belga Thorgan Hazard. A los 77' llevaba un gol. A los 87' dos y le ganaron 5-1 al Colonia.

Tercer partido. El técnico suizo Lucien Favre se pegó el "alcachofazo" y puso a Haaland fue titular. Gol a los 18' y 76'. Nuevo doblete y victoria 2-0 ante el Unión Berlín.

Hace tres semanas no aparecía en los goleadores de la Bundesliga. Hoy es décimo en el listado. Lleva siete tiros al arco y siete goles. Una máquina, que no tiene parientes chilenos y cumple 20 años en julio.

Nació en Leeds, Inglaterra, pero ya juega por Noruega y vio minutos en las eliminatorias a la Eurocopa. Sin quererlo, está llamado a liderar el sueño escandinavo a Qatar 2022.

No queda más que aplaudir y entender que con estos registros hay que aceptar en que estamos al frente de esos goleadores que nacen cada bastante tiempo.