La columna de Pelotazo: Llorando en Cuarentena

No es fácil estar en la casa todo el día. No estamos acostumbrados. Te sientes incómodo. Sobra tiempo y los que somos futboleros, más encima, no tenemos partidos en vivo para disfrutar.

Sin embargo, tenemos recuerdos y tenemos internet para buscar aquellos encuentros que nos cambiaron un día o la vida completa. Por qué no aceptarlo y decirlo: que nos hicieron llorar. En este último caso la invitación es a revivir esos duelos, aquellos que quedarán para siempre en nuestros corazones.

Cada uno tendrá su partido favorito, ya sea del equipo que hincha o de la selección. Y para comenzar, qué mejor que cuatro finales de América y un choque que entró en la historia de los mundiales.

Una de Colo Colo, una de Universidad de Chile y dos de Chile. Y en el caso del duelo histórico: el día en que la Roja dejó fuera al monarca de la Copa del Mundo en 2014.

Disfrutemos de cinco instancias que ojalá se repitan en el futuro.

Colo Colo 3-0 Olimpia, Copa Libertadores 1991

Universidad de Chile 3-0 Liga de Quito, Copa Sudamericana 2011

Chile 2-0 España, Mundial de Brasil 2014

Chile 0-0 Argentina (4-1p), Copa América 2015

Chile 0-0 Argentina (4-2p), Copa América 2016