La columna de Toño Prieto: Mis respetos

Ya hicieron carrera. Han sido muchos partidos por el mundo, vueltas olímpicas, grandes transferencias, una larga lista de reconocimientos.

Años perfeccionando sus talentos que después han puesto al servicio del equipo. Estadios repletos, hinchas esperándolos para saludarlos, miles de aplausos para esa categoría de los elegidos.

Esa burbuja va creciendo tanto que parece infinita. Pero no lo es. Todo inicio tiene un final. En el caso de los futbolistas, es un gran tema.

Cuando el rendimiento ya no es el de siempre, cuando ya no sale fácil la jugada, cuando las lesiones son más frecuentes, cuando la velocidad ya no es la misma o cuando el entrenador ya tiene dudas.

Ese nuevo escenario llega para todos. Como quisiéramos que estos artistas del fútbol fueran eternos. El talento y la gloria les pertenecerá por siempre. No así su rendimiento que irá en descenso.

Hoy vemos a Johnny Herrera tener que afrontar la suplencia; a Esteban Paredes batallar con lesiones; al "Mago" Valdivia menos determinante; a Beausejour ganarle al desgaste de un físico privilegiado. Ahí están. No se dan por vencidos.

En un tiempo más será el turno de Matías Fernández, Claudio Bravo, Gary Medel, el "Huaso" Isla, Alexis, Marcelo Díaz.

Aquí los esperamos para darles ese reconocimiento cercano que les corresponde. Hasta que ellos decidan el adiós de las canchas.

Seguramente habrá momentos duros e ingratos, polémicas y declaraciones fuertes. Sentimientos de injusticia y del "pago de Chile". Así suele ser.

Mis respetos para todos ellos.