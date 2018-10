Quique Setién y la revolución de los zurdos

Por Leonardo Burgueño, @LeoBurgueno.

La historia es viral.

Quique Setién, el técnico de Betis, estaba en plena entrevista televisiva con el sitio El Desmarque. Justo en el momento que le preguntan con qué jugador del equipo se refleja, pasa por detrás Joaquín, el histórico wing del club.

"Diles quién es el que marca las diferencias", dispara el jugador de 37 años.

Setién: "Te voy a decir que ganamos muy fácil los últimos dos partidos (uno sin Joaquín)".

Joaquín: "Mira, te he hecho estar aquí seis meses, te he hecho renovar. ¿Sabes cuál fue la última vez que un entrenador ha estado aquí más de seis meses?. He renovado, lo he mantenido un año".

Setién: "(Sonríe) Te voy a decir una cosa. Pocas veces habrás disfrutado tú jugando al fútbol como este año".

Joaquín: "Eso es verdad".

Setién: "Pocas veces has disfrutado de venir a entrenar como ahora, con esa cara".

Joaquín: "También es verdad".

Setién: "Antes no te la daban al pie".

Joaquín: "No cambia nada. El que la mueve soy yo (se escucha su voz alejándose)".

En ese momento, el DT bético se da vuelta y le habla al periodista: "Así le puedes exigir que corran, cuando están contentos. Esa es la diferencia. Cuando miras los registros físicos, corremos más que el rival, a pesar de tener más el balón, porque están más comprometidos. Cuando estás feliz, estás a gusto, te dan lo que te gusta, que es el balón, cuando tienes que correr detrás de él, lo haces con más gusto".

El diálogo, mitad en serio y mitad en broma, tiene un gran fondo y una moraleja final: la forma de trabajar y de jugar del entrenador compromete al plantel.

Mediocampo de izquierda

Quique Setién tiene 60 años, fue un mediocampista que llegó a integrar el plantel de España en México 86, y como entrenador debutó en 2001 para reemplazar a Gustavo Benítez, en la banca de Racing de Santander.

Su carrera en los banquillos lo llevó a una vuelta larga, donde incluye un paso por la selección de Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, este amante del ajedrez, tuvo su gran salto con Las Palmas, donde no sólo lo mantuvo en primera sino que su juego era muy elogiado por lo vistoso y con mucha posesión de balón.

En 2017 llega a Betis y ubica a los andaluces en Europa League. Y para esta temporada le agregó más talento a su equipo con un detalle que llama la atención: la gran cantidad de zurdos que tiene en el plantel (uno de cada tres le pegan con la izquierda).

El DT usa un 3-5-2, donde los tres mediocentros son zurdos: Andrés Guardado, Sergio Canales y Giovanni Lo Celso.

Por contrapartida, la mayoría de los ataques se realizan por el sector derecho.

Un equipo de posesión

El Betis de Setién tiene la posesión como bandera. Por eso no es raro ver al portero Pau López (otro zurdo) que salga con el balón por delante de la línea de defensores en busca de una línea de pase o alguien que se le ofrezca.

Sus números en esa faceta son contundentes, según refleja el sitio WhoScored.com: es el cuarto equipo de Europa que más sostiene la pelota con un 64,4%, sólo detrás de Barcelona (66,8%), Manchester City (65,3%) y Bayern Munich (64,9%). Además, en el 1-0 ante Leganés tuvo un 82,55% de posesión.

El gran problema para este equipo, que está a cuatro del líder que justamente es Sevilla, es que convierte muy poco: con 5 tantos a favor es el menos efectivo de la Liga de las Estrellas.

A pesar de esa estadística, él contradice la mayoría de los preceptos de los técnicos: "Prefiero un 6-6 a un 0-0".

Este es Quique Setién. Un DT que se declara "cruyffista" y que aquel video viral dejó en claro su forma de trabajar, que sirve para todo ámbito laboral: comprometer y contagiar a través de la alegría.