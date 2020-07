Matías Rodríguez: Cuando uno ve a familias y niños pasando hambre, se pone mal

El defensor de Universidad de Chile Matías Rodríguez explicó los motivos por los que se sumó a la campaña Familia Azul, de "Todos por el Deporte", que va en ayuda de hinchas, abonados, socios, juveniles y otras personas relacionadas al club, y contó además que le da impotencia ver a la gente sufrir.

"No hay que estar lejanos o ajenos a la necesidad de muchas familias. Por eso, siempre con mi esposa y mi familia tenemos esa necesidad o ganas de ayudar y cuando se planteó esto de la Familia Azul, en mi caso levanté la mano porque siento que estoy en una situación en que puedo ayudar", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

"Uno no dimensiona que donando tan solo una cosa, la felicidad que le está dando a una familia, siempre intentando ayudar. Mi mujer también está en el equipo solidario del colegio en que van mis hijos, siempre acercándose a las necesidades que tengan nuestra familias. Cuando uno ve familias y niños pasando hambre, se pone mal", complementó.

Según lo que contó Rodríguez, quien realizó aportes para entregar cajas de mercadería, "pasé la información al grupo y muchos chicos se ofrecieron a ayudar".

"Nosotros hicimos el valor de las cajas que se entregaron y cada uno donó una, dos, tres o cuatro cajas. Fue lindo ver al grupo que quieren ayudar, fue bueno y satisfactorio", continuó.

"Para nosotros está la posibilidad de ayudar y por eso lo estamos haciendo; nos llegan de todos lados peticiones de ayuda y uno trata de ayudar a todos, pero lamento a los que no hemos podido. No es que no queramos, a veces no puedes ayudar a todos, si fuera por uno lo haría, pero es difícil llegar a todos lados", explicó.

Además, hizo un llamado a que el que tenga la posibildiad de donar se acerque al club, pida los datos que se necesitan, de comida, un poco de plata, lo que sea de ayuda. Hay otras familias que la están necesitando y obviamente cuando uno entrega, se siente feliz y saber que está ayudando a otras familias", siguió Rodríguez.

En ese sentido indicó que "muchas veces me da bronca, impotencia, porque a nadie le gusta ver a alguien sufrir, cuando hay niños de por medio es muy duro, cuando llovió hace poco tiempo atrás saber que las casas goteaban, son cosas que parten el alma y por eso nace el querer ayudar desde donde se pueda".

Desde este lunes y hasta el martes 28 de julio a las 14:00 horas, la campaña "Todos por el Deporte" de Al Aire Libre en Cooperativa, junto a la Familia Azul, subastan una camiseta original de Universidad de Chile, que tendrá un mensaje personalizado del capitán Matías Rodríguez, y cuya postura comienza desde los 150.000 pesos, la que se realizará a través del WhatsApp de Cooperativa: +56978880770.