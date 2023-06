Thomas Briceño: Está esa responsabilidad de pasar el testimonio a los más chicos

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el judoca nacional Thomas Briceño adelantó el camino rumbo a los Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, además de su visión a futuro y el eventual retiro.

"Con mi entrenador y preparador físico, Raúl Vergara, estamos planificando de la mejor manera llegar en un punto óptimo tanto al Panamericano específico, un mes y medio antes, como a los Juegos Panamericanos", explicó.

"El objetivo es hacer final (en Santiago 2023). Personalmente quiero quedarme con la medalla de oro, dejar esa medalla en casa y darle esa alegría a los chilenos que se dio en Lima 2019. Ahora con la gente acá alentándonos en los estadios, va a ser mucho más gratificante", indicó el campeón en la pasada edición de los Juegos.

También se reifrió al significado de luchar ante un público local: "Yo todas las competencias las veo de la misma forma. O sea, es un rival con el que tengo que competir, un árbitro que va a dirigir el combate y lo demás es cuento viejo que hay que hacer. En lo personal me gusta competir en casa. Disfruto dar un buen espectáculo a la gente. Para mí, que no pude competir en Santiago 2014 por una lesión, tener esta instancia me motiva y alegra mucho. La vibra que se siente con la gente alentándote es totalmente distinta".

"Nosotros tenemos el Panamericano específico un mes y medio antes, y esa va a ser una de las competencias clave en clasificación a los Juegos Olímpicos. Nos da muchísimo puntaje para el ranking mundial y olímpico. Lamentablemente los Juegos Panamericanos en cuanto a judo no nos da nada".

Sobre el camino a París 2024, Briceño destacó que "en este minuto vamos bien", pues "Mary Dee Vargas está clasificando directa" y en su propio caso está "clasificando por cuota continental, así que el panorama se ve bien. Hay que mejorar los puestos en las competencias de Grand Slam y Grand Prix e intentar hacer una clasificación directa y abrir un tercer cupo (para Chile)".

"Está todo muy muy detallado de cara a los Juegos. La agenda va a estar bastante pesada, pero el objetivo es uno, las cosas están claras y hay que cumplir con lo que queremos", sumó el nacional, que proyecta también el fin de su carrera.

"Me retiro después de París porque tengo familia, tengo cosas que estoy generando fuera del deporte que van a necesitar más tiempo y el cuerpo está pasando la cuenta. Tengo seis operaciones, quiero compartir más tiempo con mi hija, porque las giras son bastante largas y siento que me estoy perdiendo mucho de su crianza", relató.

"Me gustaría seguir un par de años más (después de París), ayudando a los chicos que se quieran proyectar para Los Angeles 2028. Ya no va a ser mi turno, no apuntaré a una clasificación olímpica, pero me gustaría ser parte del staff o seguir entrenando para pasar esa experiencia", declaró.

"Como deportistas de alto rendimiento, y quienes hemos marcado un antes y un después en nuestros deportes, tenemos esa responsabilidad de pasar el testimonio a los más chicos y darles esa confiaza de que sí se pueden lograr las cosas. Si uno lo pudo hacer, ellos también pueden".

Además, hizo un catastro del Team Chile en los deportes de combate. "Karate viene haciendo una muy buena performance. En el Panamericano pasado salieron campeones por equipo y no recuerdo si dos o tres medallas de oro individuales, medallas en todas las categorías también. En lucha grecorromana, Yasmani (Acosta) es el ojo del huracán. En judo viene Francisco Solís, Jorge Pérez viene bien, Mary Dee Vargas está como punta de lanza. Creo que vamos a dar un buen espectáculo y esos resultados que esperamos; se van a dar", cerró.