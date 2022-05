Hombre que corrió por fuera de La Moneda con disfraz de "Forrest Gump" participará en el Maratón de Santiago

Antonio Marshall, hombre que corrió por fuera del Palacio de La Moneda con disfraz de "Forrest Gump", participará en el Maratón de Santiago, a disputarse este domingo por las calles de la capital.

Marshall dio detalles de su personificación en Las Ultimas Noticias: "En diciembre encargué el traje, zapatillas, gorro, todo. En enero me llegó. El traje tiene licencia de Forrest oficial, llegó de Estados Unidos y me quedó perfecto".

"Me siento bastante bien después del revuelo que ha causado el personaje, me ha permitido vencer mis propios miedos, me ha traído autoestima y seguridad al sentir el apoyo de la gente que respaldan al personaje, pero saben que hay alguien detrás, que soy yo", cerró el sujeto, que se desempeña como sonidista en TV Senado.