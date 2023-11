Martina Weil anunció concurso para regalar su entrada al concierto de Taylor Swift en Argentina

La atleta chilena y medallista panamericana Martina Weil publicó este viernes en sus redes sociales un concurso por el mismo medio para regalar su entrada al segundo concierto que la estadounidense Taylor Swift hará en Argentina este domingo 12 de noviembre.

Es que la norteamericana aplazó el evento que haría este viernes en el Estadio Monumental de River Plate por el temporal y lo cambió para el domingo, algo que afectó la asistencia de Weil, quien igualmente había estado presente en el show que tuvo lugar este último jueves en el mismo recinto.

"El concierto de ayer estuvo increíble y me encantaría verlo de nuevo, pero no me puedo quedar en Argentina hasta el domingo así que decidí que voy a regalar mi entrada para que alguien más lo pueda disfrutar tanto como yo", avisó la medallista de oro en Santiago 2023.

"Comenten en qué era de su vida consideran que es están y por qué. Y su canción favorita! De aquí a mañana elijo a una ganadora según las respuestas anteriores así que póngale bueno porque mientras mejor la respuesta, más posibilidades de llevársela!", detalló sobre el concurso.

Weil deberá volver al país, porque se operará la rodilla el lunes. Revisa la publicación a continuación: