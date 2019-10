La IAAF prohibió cámaras traseras en los tacos de salida tras quejas de varias atletas

Una de las principales innovaciones tecnológicas del Mundial de Atletismo que se está celebrando en Doha son las cámaras subjetivas colocadas en los tacos de salida de todos los atletas que participan en pruebas de velocidad, que ofrecen imágenes personalizadas en dos tomas, una frontal en los momentos previos al pistoletazo y otra trasera cuando ya se ha producido para comprobar el tiempo de reacción de cada uno de ellos a la puesta en movimiento.

No obstante, la toma trasera ya no se ofrecerá más porque la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) prohibió su difusión tras recibir quejas de varias atletas que protestaron por lo detalladas que eran estas imágenes, con las que veían invadida su intimidad. Sólo se seguirá ofreciendo durante unos breves instantes la toma frontal, que enfoca directamente al rostro de los atletas.

"Como mujer, las cámaras en los tacos de salida me parecen bastante estúpidas. Me resulta bastante desagradable estar sobre estas cámaras cuando me preparo para la salida con tan poca ropa. Dudo que una mujer haya estado involucrada en su desarrollo", dijo la alemana Gina Lückenkemper, una de las que se quejó públicamente junto a su compatriota Tatjana Pinto.

Tras las quejas de las atletas, la organización decidió prescindir de las imágenes de las cámaras traseras, que enfocan con detalle las piernas y los glúteos, aunque James Lord, director de retransmisiones de la IAAF, aseguró que le gustaban porque daban un enfoque "fresco y dinámico" del Mundial.