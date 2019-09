Los 5.000 metros ofrecieron la primera imagen dramática en Doha

Jonathan Busby, atleta arubense de 33 años, proporcionó la primera imagen dramática en el Mundial de Doha al recorrer exhausto, ayudado por Braima Dabó, de Guinea-Bisau, después de arrastrarse sobre la pista en la última vuelta de la primera serie de 5.000 metros, pero terminó siendo descalificado.

