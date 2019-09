Squella comentó los motivos para la baja participación chilena en el Mundial de Atletismo

El ex ministro del Deporte Pablo Squella abordó la baja participación chilena en el Mundial de Atletismo 2019 y apuntó a que la causa radica en la falta de apoyo económico para la profesionalización de la disciplina a nivel nacional.

"Hay que buscar la profesionalización del deporte, es la única manera de estar compitiendo con los monstruos que van a los campeonatos mundiales. Hay que tener a deportistas enfocados exclusivamente a esto, y los deportistas nuestros no están enfocados exclusivamente. No existen tampoco los recursos como para profesionalizar esto, las empresas privadas no se interesan mayormente", nos comentó el ex atleta en Todo por el Deporte de Cooperativa.

Los martilleros Gabriel Kehr y Humberto Mansilla son únicos representantes chilenos en los 10 días de competencias en Doha (Qatar). Para Squella, imitar el modelo de trabajo de los lanzadores es una alternativa para potenciar otras especialidades en el atletismo.

"Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, imitar lo que se ha hecho con el lanzamiento de martillo, pero entender que, entre comillas, es muy sencillo lo que se ha hecho. Es un polo donde hay medios, no los mejores, pero existen. Está la voluntad de los deportistas para entrenar al cien por ciento y eso significa lograr resultados importantes como lo han hecho los martilleros", sostuvo.

El vigente récord nacional en los 4x400 metros recordó a modo de ejemplo la forma en la que España escaló hasta la élite mundial, y en ese proceso destacó el fundamental rol de las empresas privadas con sus aportes económicos.

"España comenzó en los años '80 preparando los Juegos Olímpicos del '92, con el famoso plan ADO, pero uno que funcionó realmente, no como el nuestro que funciona a medias. Esto porque no hemos tenido el concurso de la empresa privada, como tiene que ser fuertemente, como se hizo en España", expresó.

"Tampoco tenemos el apoyo de la televisión pública ¿Cómo va a ser atractivo para una empresa privada el aportar recursos para un evento o para un deporte en específico? Barcelona cumplió su objetivo a cabalidad y eso se mantuvo en el tiempo. Se incentivó el deporte de élite y los deportistas se dedicaron a una profesión", argumentó.