Fórmula E suspendió fecha en China a causa del coronavirus

La organización del Campeonato del Mundo de Fórmula E suspendió la carrera del 21 de marzo en Sanya, China, debido al brote de coronavirus.

La Fórmula E explicó en un comunicado que, tras consultas al gobierno provincial de Hainan y al municipal de Sayna, llegó a la determinación suspender la carrera prevista para dicha fecha y esperar "el tiempo que sea necesario para estudiar la viabilidad de una fecha alternativa si la situación mejora".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado jueves la emergencia internacional por el brote de coronavirus detectado en China.

Ante esta situación, la Fórmula E considera que "ha tomado las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, pilotos y espectadores".

