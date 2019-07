Jean-Eric Vergne se mantiene cauto ante la chance de ser bicampeón de la Fórmula E

"Me prohíbo pensar en el campeonato", declaró.

Este fin de semana se corre en Nueva York la última doble fecha de la temporada de la Fórmula E y el piloto francés Jean-Eric Vergne, líder de la clasificación, mantiene la cautela y no quiere dar por hecho que está a un paso del título y ser primer bicampeón de la categoría.

"Me prohíbo pensar en el campeonato. No pienso mucho en qué pasará si gano el título por segunda vez en Nueva York. No hay nada cómodo en la Fórmula E", explicó Vergne a Motorsport.

El francés, de hecho, recordó el caso del suizo Sebastian Buemi, quien en 2017 tenía una ventaja de 10 puntos sobre el brasileño Lucas Di Grassi y terminó perdiendo el título.

Vergne también llegó con gran ventaja a la fecha final que se disputó en Estados Unidos en 2018, y logró quedarse con el título.

"No considero nada hecho. En la Fórmula E todo puede cambiar muy rápido. Es una buena ventaja. Es más grande que el año pasado, pero no pienso demasiado en eso y voy a ir a Nueva York con el mismo deseo: ganar y dar lo mejor de mí para lograrlo", cerró.

Vergne tiene 130 puntos y Di Grassi 98, con 50 puntos en disputa en el e-Prix de Nueva York, que se correrá este sábado 13 y domingo 14 de julio.