Pascal Wehrlein tras el ePrix de Marrakech: Necesito tiempo para adaptarme a la Fórmula E

El joven piloto alemán de Mahindra Pasclar Werlhein, se mostró autocrítico tras su debut en la Fórmula E en el ePrix de Marrakech, Marruecos, tras susfrir un accidente en la prueba que lo obligó a retirarse.

En conversación con el medio tuerca The Best F1, Wehrlheim aseguró que "todavía necesito más tiempo en el automovil para adaptarme a la Fórmula E, la última vez que piloteé este monoplaza fue en octubre, y no se me permitió competir en la primera carrera del campeonato, así que era de esperar un resultado como el obtenido en Marrakech".

El germano, antes de su infortunio en la prueba africana, había tenido un gran tiempo de clasificación, quedando incluso por sobre el belga Jerome D'Ambrosio, quien es su compañero de equipo y que finalmente terminó en primer lugar el circuito.

"Me sentí feliz con el tiempo obtenido, a pesar de que cometí un pequeño error en mi vuelta más rápida, una calificación casi perfecta. Una vez terminada la carrera vimos lo que había sucedido: mi compañero de equipo, que rodaba detrás de mí, ganó la carrera. No sé si yo hubiese logrado el triunfo, pero estoy seguro de que hubiésemos cosechado un gran resultado", cerró.

Se espera que Wehrlein y su equipo esté presente el próximo sábado 26 de enero en nuestro país, para la tercera fecha de la Fórmula E, que se llevará a cabo en el Parque O'Higgins.