Sam Bird, piloto de la Fórmula E: Espero que el circuito en Santiago sea emocionante y la gente lo disfrute

El piloto inglés Sam Bird comentó lo que espera de la carrera de la Fórmula E en Santiago y destacó la gran calidad de todos los competidores, lo que demuestra el buen nivel de la competencia.

En entrevista con el diario El Mercurio, Bird espera que el circuito en Chile "sea rápido y emocionante como el que tuvimos en 2018, con buenas zonas para adelantar y que la gente lo disfrute".

Además, aseguró que valora mucho la categoría, ya que cree que todos los pilotos merecen estar en competencia.

"Si se ve la lista de pilotos, no se aprecian debilidades: no existe alguien que diga que no se merece estar corriendo para un equipo y ser pagado. Esto muestra lo buena que es la categoría", afirmó.

Bird, espera mejorar su performance de la temporada pasada, donde no alcanzó un puesto en el podio.

"En lo deportivo para mí fue decepcionante no lograr un podio, estuvimos muy cerca. Espero obtener un mejor resultado este año", puntualizó.

El representante de la Escudería Virgin es uno de los cinco competidores que han estado en todas las carreras de la Fórmula E.