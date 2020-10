Este viernes será jornada clave para el futuro del Rally de Chile

La sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally se realizará este fin de semana en la isla italiana de Cerdeña, en los mismos días que pueden marcar una importante noticia para Chile, ya que este viernes la Federación Internacional de Automovilismo dará a conocer las fechas que integrarán el calendario 2021 de la especialidad, donde nuestro país puede estar presente.

Después de la ausencia de este año por motivos ligados al estallido social de octubre de 2019 y la pandemia global de coronavirus, se espera con ansias que Chile sea ratificado, lo que significará que por el momento sea el único lugar del continente americano con la vista del Campeonato del Mundo de Rally.

Respecto al Rally de Italia, en el enclave mediterráneo, la disciplina llega con un cambio de líder y dos pilotos que representan a nuestro país entre viernes y domingo, que esperan ser protagonistas en su categoría.

La presencia chilena en Cerdeña estará asegurada con Emilio Fernández y Alberto Heller, anotados en la clase WRC 3 y todavía frescos de su intervención en los duros caminos cercanos a Marmaris, donde finalizaron séptimo y cuarto, respectivamente.

Heller dijo: "Estoy motivado y contento para Cerdeña, principalmente con el hecho de ver que de a poco voy recuperando más ritmo arriba del auto de carrera. En Turquía, no me había sentido cómodo del todo, ya que venía de un período muy largo de receso. Cerdeña ofrece caminos muy angostos y algunas piedras que aparecen de la nada y pueden romper el auto. La categoría R5 está pasando por su mejor momento y no será fácil estar a la altura de los punteros, pero claro que lo intentaré, sin generarme expectativas demasiado altas".

Por su parte, Fernández comentó: "Todos los tramos son muy estrechos y, aunque no se comparan los pisos con Turquía, la verdad es que hay zonas rotas también. Es un rally muy distinto a Estonia y Turquía, que además es nuevo para mí y ya estoy viendo que con sus saltos, curvas cerradas y caminos estrechos será complicado".

Al evento sardo, Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) llega al tope tras dar un fuerte golpe en Turquía, Con 97 puntos, el británico aventaja por 18 su compañero Sébastien Ogier.