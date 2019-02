Bad Bunny participará en el partido de famosos del Juego de Estrellas de la NBA

El trapero puertorriqueño Bad Bunny participará el próximo 15 de febrero en el partido de famosos, que forma parte del All Star Weekend de la NBA, que tendrá lugar en Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU), el próximo día 16 de febrero, anunció hoy la organización deportiva.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la NBA, Bad Bunny estará en el equipo visitante, junto a otros 11 integrantes, entre ellos, Ray Allen, el máximo trespuntista de la historia de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto.

Este equipo será dirigido por Sue Bird, miembro del equipo campeón de WNBA (NBA femenino), Seattle Storm.

Por su parte, el equipo local será dirigido por la ex basquebolista estadounidense y tres veces campeona olímpica, Dawn Staley.

El equipo local tendrá de integrantes a la rapera estadounidense Rapsody, el ex futbolista americano Steve Smith, el analista de baloncesto y ex baloncestista Jay Williams, y A'ja Wilson, la Novata del Año de la WNBA de 2018.

El partido de las celebridades se llevará a cabo en el Coliseo Bojangles de Charlotte.

The AWAY TEAM in the #NBAAllStar #RufflesCelebGame!@Ronnie2K

Ray Allen@AjohnBuckley

Bad Bunny@bigmamastef

Marc Lasry@hasanminhaj @QuavoStuntin *returning MVP@adamraycomedy @amandaseales

Hometown Hero James Shaw Jr. @funnybrad

Coach: @S10Bird pic.twitter.com/V64lUL2f70