Carmen Electra: Con Dennis Rodman tuvimos sexo en el centro de práctica de los Bulls

La recordada modelo y actriz Carmen Electra, aprovechando el éxito del documental "The Last Dance", que recorre la última temporada de Michael Jordan con Chicago Bulls, contó detalles íntimos de la relación que tuvo con el excéntrico Dennis Rodman, figura en ese mítico equipo de la NBA

"Un día que el equipo le había el día libre, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mi. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quitó la venda estábamos en el centro de entrenamiento de los Bulls. Fue una locura, tuvimos sexo en todo el maldito lugar", afirmó Electra a Los Angeles Times.

Electra, esposa de Rodman entre 1998 y 1999, también apareció en el documental "The Last Dance" para detallar las minivacaciones de dos días que pidió "The Worm" a Jordan y al técnico Phil Jackson, en plena temporada, para poder viajar a Las Vegas.

"Dennis tenía estos rituales para celebrar, y lo celebró a lo grande. Estuvimos bebiendo tragos. Donde quiera que íbamos, la gente nos seguía. Llegamos al club de striptease, luego a los clubes fuera de horario. Nos divertimos mucho", recordó la modelo.