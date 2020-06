Dwight Howard: El baloncesto no es necesario en este momento

El pívot de Los Angeles Lakers Dwight Howard se mostró de acuerdo con la idea de algunos jugadores de no reanudar la NBA argumentando que en estos momentos de tensión racial se hace innecesario.

"Estoy de acuerdo con Kyrie (Irving). El baloncesto, o la parcela de entretenimiento que aporta, no es necesario en este momento y sólo sería una distracción. Seguro que a nosotros, los jugadores, no nos distrae, pero porque tenemos recursos para no hacerlo que la gran mayoría de nuestra comunidad no tiene a mano", comentó el jugador.

"Y la menor de las distracciones para ellos puede ser un goteo que ya no pare nunca, especialmente con el clima que tenemos ahora mismo", añadió en una carta que envió a CNN.

Howard insistió en que resolver el problema de la discriminación es vital y debe ser prioritario para todos.

"Me encantaría ganar mi primer campeonato de la NBA, pero la unidad de mi gente sería un logro todavía mayor. Es algo demasiado bonito como para dejarlo pasar. Qué mejor momento que el de ahora para estar al lado de la familia. Creo que es una oportunidad crucial y que, como comunidad, tenemos que aprovecharnos de ello. Ahí es donde empieza nuestra unidad: en casa, en familia", sentenció.