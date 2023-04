El escandaloso pisotón de Draymond Green a Domantas Sabonis

Draymond Green, que fue expulsado el lunes en el segundo partido de la serie entre Sacramento Kings y Golden State Warriors, aseguró que los árbitros lo echaron del encuentro por pisar "demasiado fuerte" a Domantas Sabonis en el pecho.

"La explicación (que me dieron) fue que le pisé demasiado fuerte", dijo en la rueda de prensa tras una nueva derrota de los Warriors (114-106) que les deja con un 2-0 en contra frente a los Kings.

Con 7 minutos para el final de un partido vibrante, Sabonis se encontraba en el suelo tras caerse en la lucha por un rebote, desde ahí agarró en el pie a Green, que quería salir al contraataque y el pívot de los Warriors pisó en el pecho al lituano.

Mientras los árbitros revisaban la acción, que acabó con flagrante de tipo 2 para Green y técnica para Sabonis, el jugador de los Warriors, que arriesga sanción de la NBA, se encaró con algunos aficionados y celebró los abucheos que le llegaban desde la grada.

"Me agarraron la pierna. La segunda vez en dos partidos", comentó Green al referirse a un incidente parecido (sin llegar a una expulsión) que, según aseguró, tuvo lugar en el primer partido con Malik Monk.

"Tengo que aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos", agregó sobre lo sucedido con Sabonis.

Green criticó además a los árbitros por no haber hecho nada sobre esos agarrones.

"Supongo que agarrar del tobillo está bien", ironizó.

Por ultimo, Green restó importancia al momento en el que se encaró con algunos espectadores: "Solo me lo estaba pasando bien. Fue un partido divertido con una atmósfera divertida para jugar".

Los Warriors de Stephen Curry, que nunca habían estado con un 2-0 en contra en los playoffs, vuelven ahora a San Francisco, donde el jueves se jugará el tercer partido de esta eliminatoria de primera ronda del Oeste.