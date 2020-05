Ex basquetbolista Patrick Ewing dio positivo a examen de coronavirus

El ex basquetbolista estadounidense Patrick Ewing confirmó que tiene coronavirus a través de un comunicado publicado en redes sociales de Georgetown Athletics, equipo universitario del cual es entrenador.

"Quiero compartir que arrojé positivo para COVID-19. Este virus es serio y no debe ser tomado a la ligera", señaló en el artículo que también fue compartido en su cuenta de Twitter.

"Quiero pedir a todos que estén seguros y que se cuiden a sí mismos y a sus seres queridos. Ahora más que nunca. Quiero agradecer a los trabajadores de salud y a todos en la primera línea. Estaré bien y superaré esto", contó.

Según el propio escrito, Ewing está en cuidado y aislado en un hospital.

Patrick Ewing tuvo una exitosa trayectoria como basquetbolista desde fines de los '80 hasta principios del 2000, donde eestuvo en New York Knicks, Seattle Supersonics y Orlando Magic.

También formó parte de la selección de Estados Unidos que ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984 y Barcelona 1992.

