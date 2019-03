Ex estrella de la NBA: No estoy en el Salón de la Fama por hablar contra los gays

Tim Hardaway, ex estrella de Golden State Warriors de la NBA durante los años 90', reflotó una antigua polémica de su etapa como deportista y aseguró que haber hablado mal de los homosexuales en el pasado, le impidió ser parte del Salón de la Fama.

"La razón por la que no estoy en el Salón de la Fama, es por lo que dije en 2007 sobre los gays y lo entiendo. Herí los sentimientos de mucha gente y estuvo mal por mi parte" aseguró el ex basquetbolista en conversación con HoopsHype.

"Desde entonces he tratado de cambiar lo que hice mal. Es lo que siempre me dijeron mis padres: si haces algo mal enfréntate a tus errores y no te escondas. Haz entender a la gente que estabas equivocado", añadió.

Finalmente, sostuvo que "he intentado hacer lo correcto apoyando a los gays y a los trans. Quiero que la gente les entienda, que no les traten como a personas diferentes. Que no les insulten o les miren mal, porque son personas como cualquiera.

El ex jugador, hace referencia a una controvertida entrevista brindada a una radio de Miami en la época, en la que dijo que "odio a los gays y quiero que se sepa. No me gustan y no me gusta estar a su lado. Soy homófobo y creo que no deberían estar en el mundo".