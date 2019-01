James Harden brilló en el Madison Square Garden con 61 puntos ante New York Knicks

El escolta James Harden tuvo una actuación estelar en el Madison Square Garden al anotar 61 puntos, su mejor marca como profesional, que contribuyeron a la victoria de su equipo, Houston Rockets, por 110-114 como visita ante New York Knicks.

A pesar que no tuvo su mejor inspiración en los triples, falló 15 de 20 tiros, al final acabó el partido con 17 canastas de 38 tiros de campo y 22 de 25 desde la línea de personal, en los 40 minutos que jugó.

Harden, líder encestador de la liga y máximo aspirante a revalidar el premio de Jugador Más Valioso (MVP), también aportó un doble-doble tras imponerse dentro de la pintura y capturar 15 rebotes, incluidos nueve defensivos; repartió cuatro asistencias y recuperó cinco balones.

Además, sumó su quinto partido de, al menos, 50 puntos en lo que va de temporada, algo que ningún otro jugador ha conseguido, y lleva 21 partidos consecutivos con anotaciones de 30 o más puntos.

La marca le permitió superar en el cuarto lugar al legendario Wilt Chamberlain, que sigue de líder de todos los tiempos con 65 partidos con 30 o más puntos.

Pero Harden no sólo siguió el camino de marcas de Chamberlain, sino que también logró empatar los 61 puntos que había anotado en el Madison Square Garden el ex escolta de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, mientras que el alero Carmelo Anthony, quien logró 62, la mejor anotación en la historia del legendario recinto, donde jugó como estrella de los Knicks.

A new career-high of 61 points ✅



Set a Rockets franchise record for points in a game ✅



Raised his 30-point consecutive game streak to 21 ✅



Tied Kobe for most points scored by visiting player at MSG ✅ pic.twitter.com/DX5CUVMt8a