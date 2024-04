Joel Embiid anotó 50 puntos y anuncia que padece parálisis de Bell

Tras el triunfo 125-114 de Philadelphia sobre New York Knicks, resultado que acercó a los Sixers 1-2 en la serie de playoffs de primera ronda, Joel Embiid comentó en rueda de prensa que padece parálisis de Bell y que está lidiando con esta dolencia desde antes del choque de repechaje entre su equipo y Miami Heat.

"Creo que empezó uno o dos días antes del partido de Miami", dijo Embiid. El jugador comentó que había sufrido migrañas y notado debilidad muscular, en especial en el lado izquierdo de su cara.

"Tuve migraña y normalmente no me gusta ver qué me pasa, pero tuve que decirlo a alguien. En el partido de Miami no me encontraba bien. Es muy molesto, afecta el lado izquierdo de mi cara, mi boca y el ojo. Está siendo duro pero no soy de los que se rinden, voy a seguir luchando", comentó.

"Es bastante molesto", aseguró Embiid, quien llevaba lentes oscuros al responder a la prensa tras la victoria de su equipo.

