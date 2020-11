Klay Thompson se rompió el tendón de Aquiles y se perderá otra temporada más en la NBA

Klay Thompson, una de las figuras de Golden State Warriors, se perderá una nueva temporada en la NBA, tras confirmarse un grave desgarro en el tendón de Aquiles.

Thompson estaba preparando su regreso a la competencia, tras estar fuera la temporada pasada, debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en el sexto partido de las finales ante Toronto Raptors en junio de 2019.

"Klay Thompson sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles derecho, confirmó el examen realizado en Los Angeles. Su lesión ocurrió en el entrenamiento de este miércoles. Se espera que se pierda la temporada 2020-21", señaló el club en comunicado.

Esta es la segunda lesión grave en años consecutivos, por lo que la carrera del escolta de 30 años, tricampeón con Golden State Warriors, también queda en el limbo.

