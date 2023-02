Kyrie Irving pidió a los Brooklyn Nets ser traspasado

Kyrie Irving pidió este viernes a los Brooklyn Nets ser traspasado antes de la fecha límite del mercado de fichajes de la NBA, el próximo 9 de febrero.

Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athletic), informaron este viernes de la petición del base a los Nets.

El jugador de 30 años cobra 37 millones de dólares esta temporada y se encuentra en su último año de contrato. Y, según Charania, le comentó a los Nets que, si no hay un traspaso, se irá de todas formas de la franquicia neoyorquina en verano como agente libre.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving has told the franchise that he wants to be traded ahead of Thursday's deadline, source tells ESPN.