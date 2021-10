La NBA analiza crear su propia liga en Europa

La NBA, la principal liga de baloncesto del mundo, está muy cerca de alcanzar un acuerdo con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para atraer a los grandes clubes de Europa en la creación de una competición de primer nivel para el Viejo Continente.

De acuerdo a la prensa española, las negociaciones están bien encaminadas para que el acuerdo se enuncie en un futuro no muy lejano.

Es así como según Marca y Mundo Deportivo, la idea expansiva de la NBA supone un cambio radical del panorama de competiciones en el continente dado que llega en un momento de crisis interna para la Euroliga, la principal competición de clubes del continente, dado que varios clubes han mostrado su molestia por la gestión económica de las últimas temporadas.

Según estas fuentes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, le envió una carta a Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, expresándole estas intenciones y su deseo de contar con los mejores equipos, actualmente enrolados en esta competición.

Esta liga europea no sería un anexo de la competición NBA actual y no supone el enfrentamiento de equipos de una y otra liga, no obstante, sí implica el apoyo logístico de la competición norteamericana.