La NBA está lista para volver: Cero positivo tras 344 exámenes

La NBA y la Asociación de Jugadores de la liga (NBPA) informaron conjuntamente este miércoles que no hubo casos positivos por coronavirus en los 344 análisis realizados ente los deportistas que se encuentran en la burbuja de Orlando.

"De los 344 jugadores testeados para Covid-19 en el campus de la NBA desde los últimas pruebas el pasado 20 de julio, cero resultó dar positivo", señalaron en un breve comunicado.

La NBA se reanuda este jueves en la burbuja de Orlando con dos partidos: New Orleans Pelicans ante Utah Jazz y Los Angeles Lakers jugarán el clásico ante los Clippers.

