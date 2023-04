La potente respuesta de Giannis Antetokounmpo al ser consultado por el "fracaso" de los Bucks

Giannis Antetokounmpo, una de las estrellas más deslumbrantes de la NBA, hizo una profunda reflexión luego de la eliminación de Milwaukee Bucks a manos de Miami Heat en la primera ronda de los play-offs del Este y aseguró que no se trata de un fracaso.

Su equipo cayó por 1-4 ante el elenco de Florida en lo que supuso una sorpresa, y ante ello un periodista le preguntó si se trataba de un fracaso.

"Dios mío. Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta; un ascenso, cuidar de tu familia", dijo de entrada el europeo.

"No es un fracaso, son pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no... No ganas siempre", añadió ofuscado.

Luego matizó para no hacerlo personal con el reportero: "Lo siento, no quería hacerlo personal contigo. Me preguntaste lo mismo en 2022 y el año pasado no estaba con la mentalidad correcta para responderte", le expresó.