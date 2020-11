LeBron James pidió ayuda en redes sociales para encontrar al asesino de su amiga

El jugador estelar de Los Angeles Lakers, LeBron James, pidió a la gente de su ciudad natal, Akron (Ohio), que lo ayuden a encontrar a un asesino.

James tuiteó el miércoles que la hermana de uno de sus mejores amigos fue asesinada en su casa durante el fin de semana.

El cuatro veces campeón de la NBA suplicó a los habitantes de esta ciudad que lo ayuden a "descubrir quién hizo esta cosa horrible, vergonzosa y repugnante con un ángel tan cariñoso y amoroso".

Según los informes de ABC5 Cleveland, Ericka Weems fue encontrada muerta en su casa en Akron el lunes, después de que amigos y familiares no pudieran comunicarse con ella y se preocuparan por su seguridad.

Después de que la mujer de 37 años fuera descubierta con una herida de bala en la cabeza, su muerte fue declarada homicidio, pero no se han identificado sospechosos en el caso.

El hermano menor de Weems, Brandon, es un amigo cercano de James y alguien al que el 16 veces All-Star de la NBA ha descrito en el pasado como su "hermano menor".

"Me aseguro de cuidarlo", dijo James en 2015 sobre Brandon Weems. "Es mi hermano pequeño".

Ambos crecieron juntos y fueron compañeros de equipo en la escuela secundaria en St. Vincent-St. Mary.

Se han mantenido unidos en su vida adulta, y Weems incluso asumió un papel con los Cavaliers de Cleveland durante la segunda temporada de James con esa franquicia.

"La familia de mi hermano necesita respuestas sobre por qué y quién", escribió James.

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems❤️💔