LeBron James retomará su clásico dorsal tras cederle la "23" a Anthony Davis en los Lakers

El destacado alero estadounidense LeBron James retomará su clásico dorsal número "6", tras cederle la "23" a Anthony Davis en Los Angeles Lakers, de cara a la próxima temporada de la NBA.

James retomará con esto un significativo número de camiseta, con el que brilló en su anterior equipo Miami Heat, ganando dos títulos consecutivos en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013.

La noticia fue anunciada por el propio jugador, con un escuento mensaje en sus historias de Instagram y replicada por las redes sociales de NBA TV, lo que despertó gran expectación en los fanáticos, que esperan nuevamente ver la mejor versión del alero.

With LeBron hinting at a return to the No. 6 jersey, flashback to when a masked @KingJames dropped a career-high 61 PTS. 🎭🎥 pic.twitter.com/vSfHlBfunB