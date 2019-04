"Magic" Johnson renunció como presidente de Los Angeles Lakers

La mayor sorpresa de la temporada en la NBA se dio la pasada noche cuando en la penúltima jornada de la fase regular, el legendario Earvin "Magic" Johnson anunció, en las horas previas al partido de Los Angeles Lakers frente a Portland Trail Blazers, que dejaba el cargo de presidente de operaciones.

Lo hizo con lágrimas en lo ojos en los pasillos del Staples Center, ante varias decenas de periodistas que no podían creer lo que escuchaban de uno de los iconos más grandes que hay en la historia del baloncesto profesional, de la comunidad afroamericana y de la sociedad estadounidense.

Dos años después de haber sido elegido por la dueña de los Lakers, Jeannie Buss, como el directivo al que le confiaba todo el poder para hacer la reconstrucción del equipo con la superestrella LeBron James de pilar, al que convenció personalmente para que no continuase en Cleveland ni se fuese a Miami, Filadelfia o Nueva York, dejaba a todos "abandonados".

"Me voy porque no soy feliz, ni la persona que deseo ayudar a todos en la NBA, sin restricciones, ni limitaciones de expresión de lo que veo sucede en la liga con todos los jugadores", declaró Johnson. "La experiencia que he vivido y se da nivel de directivos de la liga no me ha gustado".

Desde la cúpula del equipo, Jeannie Buss, dio a conocer un comunicado lleno de "comprensión" y "clase", pero fuentes cercanas a la dueña de los Lakers admitieron que se sentía "dolida" y "traicionada" por la persona a la que le entregó todo el poder para que hiciese lo que desease y al final dejó la duda si realmente lo había deseado o tenía la capacidad de gestionarlo.

Pero sobre todo el no haber tenido la "ética" de reunirse antes con Buss para comunicarle los planes que tenía de cara al futuro.

"La considero como una hermana, nos queremos y respetamos muchísimo, y no tuve el valor de mirarla a la cara para decirle que me iba", admitió Johnson, ganador como jugador de cinco de los 16 títulos de liga que los Lakers poseen en su historia.

Luego comenzó el último partido de los Lakers esta temporada envuelto en todo tipo de comentarios sobre cual será el futuro del equipo que bajo la dirección de Johnson, el gerente general Rob Pelinka, con quien se enfrentó, y el entrenador Luke Walton, al que quería despedir, volvieron a perder esta vez por 101-104 ante los Trail Blazers y acabar con marca de 37-45.

Mientras que los Trail Blazers (52-29) mantenían en completo suspense el orden de emparejamientos dentro de la Conferencia Oeste hasta la última jornada.

Los Trail Blazers, que juegan el último partido ante Sacramento Kings, si ganan tienen la opción de ocupar el segundo puesto de la clasificación, con una nueva derrota de Denver Nuggets (53-28), que perdió de visitantes por 118-108 ante Utah Jazz, que, como quinto clasificado, y Golden State Warriors, líder, son los únicos que tienen ya definidos los puestos.