Sacramento Kings clasificó a los play-offs de la NBA tras 17 años

Fin a una "eterna" mala racha: Sacramento Kings se clasificó matemáticamente este miércoles para los play-offs de la NBA después de 17 años de espera.

Su ausencia de la postemporada desde 2006 representa un récord absoluto en la NBA, pero los Kings zanjaron esa racha negativa con su contundente victoria en el campo de los Blazers.

Con De'Aaron Fox como estrella más brillante y Domantas Sabonis como ya habitual fuente de triples dobles, los Kings se consagraron como la gran sorpresa de la temporada. El equipo californiano cuenta también con el español Jordi Fernández como asistente de Mike Brown en el banquillo.

Keegan Murray logró además el récord de triples para un novato en la NBA, al superar los 187 de Donovan Mitchell en el curso 2017-18.

𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐅 𝐁𝐄𝐀𝐌𝐒 🔦🟣



The Kings have clinched a spot in the #NBAPlayoffs! #BeamTeam | @dialpad pic.twitter.com/RrChLgnFQc