Una web para adultos ofreció a Kyrie Irving una suscripción de por vida si se vacuna

El base de Brooklyn Nets Kyrie Irving se transformó en uno de los íconos antivacuna en la NBA, competición que no obliga a los jugadores a inocularse de cara a la próxima temporada.

No obstante, varios son los llamados que ha recibido el jugador estrella, sobre todo de su compañero Kevin Durant, quien trata de convencerle para que no afecte al equipo, pues no podría jugar los partidos en casa, ya que Nueva York decretó que para entrar en recintos cerrados con gran afluencia de público se requiere la pauta completa de vacunas.

Pero hay más, dado que Irving recibió una inusual propuesta para que se vacune: Se trata del sitio web para adultos Stripchat, que le ofrece una suscripción de por vida si recibe las dosis contra el coronavirus, tal el vicepresidente de la compañía, Max Bennett, escribió en una carta que circula por las redes sociales.

"Hemos visto en los titulares de la prensa que es posible que pierdas 400.000 dólares por cada partido en casa si no te vacunas contra el COVID-19. Sería una pena perder decenas de millones de dólares y sería decepcionante para todos los aficionados de la NBA a los que les encanta verte jugar", escribió el ejecutivo.

Y después llega el ofrecimiento: "Sabemos que la comunidad científica y la NBA han sido incapaces de ofrecerte todo lo que tú querías para vacunarte, pero creemos que podríamos tener algo que te convenciera. Si te vacunas antes del inicio de la temporada, te concederemos el acceso VIP a Stripchat de por vida con una novedosa suscripción para satisfacer cualquier necesidad que pudieras tener. Con esta suscripción, podrás espiar de forma anónima en las actuaciones o enviar mensajes privados a cualquier modelo sin límites. También te proporcionaremos un show privado con la modelo que tú elijas", añadió.